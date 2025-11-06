I collegamenti di Gnv debuttano su DropTicket

L’offerta di Grandi Navi Veloci approda su DropTicket. La piattaforma dell’ecosistema A-Tono dedicata al viaggio e ai trasporti permette ora di prenotare - oltre a servizi su gomma, treno e di sharing - anche i traghetti di Gnv verso Sardegna, Sicilia, Baleari, Tunisia, Marocco e Albania.

In questo modo gli utenti, attraverso un’unica interfaccia, possono prenotare i servizi di Gnv o combinarli con altre soluzioni di trasporto.

L’ingresso in Drop Ticket garantisce a Gnv di integrare la mobilità nei propri servizi digitali, nonché di estendere le proprie soluzioni payment, CRM e loyalty in un contesto ‘travel & mobility’ già consolidato.

“Integrare GNV significa estendere ulteriormente il concetto di mobilità semplificata - commenta Orazio Granato, ceo di A-Tono -. Per i viaggiatori è un modo per risparmiare tempo e stress, soprattutto nei periodi più caldi dell’anno. Per GNV, invece, è un’opportunità per intercettare nuovi pubblici già fidelizzati all’app e distribuire la propria offerta su un canale snello, aggiornabile in real-time e pienamente data-driven”.