Il Gruppo FS accelera sulla trasformazione digitale e sostenibile annunciando al Maker Faire Rome 2025 un piano d’investimenti da 20 miliardi di euro entro il 2034. L’obiettivo è ridisegnare la mobilità italiana, rendendola più efficiente, connessa e a basse emissioni.

“Ogni giorno circolano 10mila treni e oltre 570 milioni di passeggeri l’anno: la digitalizzazione è la chiave per gestire questa complessità” spiega Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation & Digital Officer di FS. Tra le priorità, l’estensione del sistema ERTMS sull’intera rete entro il 2040 e la nascita di FS Energy, la nuova società dedicata allo sviluppo di impianti fotovoltaici e all’acquisto di energia pulita per l’autoconsumo. Un investimento strategico per fare dell’Italia un modello europeo di mobilità intelligente e green.