Treni Turistici Italiani: arriva l’Espresso Natale per Arezzo

FS Treni Turistici Italiani lancia un nuovo prodotto esperienziale per il periodo natalizio: dal 30 novembre al 4 gennaio viaggerà l’Espresso Natale, treno speciale in partenza ogni domenica da Roma Termini alle 8:30. In poche ore porterà ad Arezzo, capitale italiana delle feste, dove mercatini, artigianato e il Villaggio Tirolese in Piazza Grande richiamano visitatori da tutta Italia.

L’esperienza inizia a bordo, con carrozze vintage addobbate, musiche natalizie e una carrozza bar che anticipa l’atmosfera di festa. Il percorso attraversa l’Umbria con fermate a Terni, Spoleto, Foligno, Spello, Assisi e Perugia, arrivo ad Arezzo a mezzogiorno e rientro a Roma alle 22:42. Un’iniziativa che unisce turismo slow, valorizzazione del territorio e tradizione, arricchendo l’offerta di FS nel travel leisure.

Paola Trotta