Dehors negli hotel, Federalberghi plaude all’approvazione delle semplificazioni

Soddisfazione da Federalberghi per l’approvazione delle semplificazioni in materia di dehors negli hotel.
La Commissione Affari Costituzionali del Senato, accogliendo la richiesta dell’associazione, ha infatti approvato un subemendamento che prevede esplicitamente l’applicazione a tutte le imprese alberghiere delle semplificazioni in materia di installazione dei dehors.
“La norma - si legge nella nota - delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata”.
Federalberghi definisce la norma “una soluzione equilibrata, che agevolerà il miglioramento dell’offerta turistica italiana”.
Remo Vangelista