Omio si espande in Brasile, rafforzando la sua presenza su quattro continenti

Omio, piattaforma specializzata nella prenotazione di viaggi multimodali, annuncia il suo ingresso ufficiale nel mercato brasiliano. Con questo lancio, l’azienda amplia la propria presenza a 46 Paesi distribuiti su quattro continenti (Europa, Nord e Sud America, e Asia), integrando trasporti aerei, ferroviari, marittimi e su gomma in un unico sistema di prenotazione digitale.

Il debutto in Brasile risponde a una duplice esigenza: da un lato, la crescente domanda di soluzioni di viaggio integrate in un Paese caratterizzato da ampie distanze e da mete turistiche difficili da raggiungere con un solo mezzo; dall’altro, il momento di forte espansione del turismo. Secondo i dati ufficiali, infatti, nella prima metà del 2025 il settore turistico brasiliano ha registrato una crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, generando ricavi per 108 miliardi di reais, il valore più alto mai raggiunto.

Semplificare le connessioni

La piattaforma consente ora ai viaggiatori di cercare, confrontare e prenotare tratte di autobus intercity e voli operati da oltre 300 vettori, con un approccio che semplifica la pianificazione dei viaggi sia interni che internazionali. Località molto frequentate ma logisticamente complesse da raggiungere, come Gramado, Búzios, Paraty, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses o Bonito, diventano così più accessibili grazie alla possibilità di combinare più mezzi di trasporto.

Oltre a offrire ai turisti locali e stranieri un accesso semplificato alle destinazioni brasiliane, l’integrazione con l’ecosistema Omio apre nuove opportunità anche per i viaggiatori locali che si spostano verso mete all’estero, rafforzando il ruolo del Brasile come hub emergente nella mobilità turistica internazionale.