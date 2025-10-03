Le Vie del Nord lancia la collezione Northern Vibes

Si chiama Northern Vibes la nuova collezione di esperienze pensata per la stagione 2026/2027 da Le Vie del Nord. Con questa novità il tour operator si presenta al TTG Travel Experience con un’identità fresca e contemporanea, con l’obiettivo raccontare il Nord, e non solo, come destinazione moderna, sostenibile e capace di emozionare in ogni stagione.

“Vibes significa energia, novità, qualcosa che sta bollendo in pentola. È il nostro modo per raccontare che non ci fermiamo mai: siamo sempre alla ricerca di nuove esperienze autentiche da proporre a chi ama il Nord in tutte le sue sfumature”, sottolinea Maria Teresa Omedè, product manager di Lvdn.

Durante la fiera verranno distribuiti i folder tematici che anticipano la programmazione e in particolare le nuove proposte come le Cattedrali di ghiaccio in Groenlandia, l’Aurora master class, i raid in motoslitta o la Lapponia magnifica in Finlandia.

Il 2025 segna anche una stagione importante sul fronte delle collaborazioni: Le Vie del Nord ha infatti consolidato il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione del prodotto attraverso una serie di fam trip realizzati in partnership con gli Enti del Turismo locali.