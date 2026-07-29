Guide Future chiede conto al Mitur dei tempi previsti per la fine degli esami di abilitazione

“Siamo al 29 luglio e nessuna delle persone che hanno già superato tutte le prove è stata ancora iscritta all’Elenco nazionale delle guide turistiche e dotata di numero identificativo, tesserino e QR code: nessuna è stata quindi messa concretamente nelle condizioni di esercitare la professione”, con questa nota alla stampa l’associazione Guide Future chiede chiarimenti al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi rispetto alle tempistiche annunciate sulla fine delle procedure d’esame di abilitazione.

“Entro il 10 luglio erano già state abilitate 655 persone. Da allora, però, la pubblicazione degli esiti si è interrotta senza spiegazioni, nonostante gli esami siano proseguiti fino al 24 luglio”, prosegue la nota dell’associazione a firma della presidente Francesca Pannuti, che lamenta anche mancanza di risposta per chi contatta i canali ufficiali chiedendo informazioni.

La speranza di poter concludere per la stagione estiva non è stata realizzata: “La fretta del Ministero è stata interamente scaricata sulle candidate e sui candidati, senza portare sul mercato neppure una nuova guida per la stagione estiva che avrebbe dovuto giustificarla”, dichiara ancora Pannuti.

Per questo Guide Future sollecita al Mitur la pubblicazione degli esiti ancora mancanti, l’iscrizione tempestiva delle abilitate e degli abilitati nell’Elenco nazionale e tempi certi per il rilascio del numero identificativo, del tesserino e del QR code.