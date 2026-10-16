Il Friuli Venezia Giulia presenta a TTG i grandi eventi del 2027

Il Friuli Venezia Giulia si appresta a ospitare due grandi eventi che nel 2027 posizioneranno ancora di più la regione nel panorama turistico nazionale ed Europeo come porta verso l’Europa centrale e i Balcani.

Durante TTG sono state presentati il Connect Aviation - Route Development Forum, che si terrà a Trieste dal 23 al 25 febbraio 2027, e Pordenone Capitale Italiana della Cultura, che per tutto l’anno porterà nella città eventi e iniziative utili a valorizzarla anche come destinazione.

Come spiegato da Pierfrabrizio Di Marco di Trieste Airport, il Connect Aviation 2027 porterà a Trieste più di 75 compagnie aeree per 800 delegati che daranno vita a incontri con l’obiettivo di sviluppare nuove partnership e rotte: “Connect rappresenta l’opportunità di associare un non luogo come l’aeroporto a un luogo portando nella nostra regione i i protagonisti dell’aviazione civile e del turismo in un grande evento Mice”. Di Marco ha sottolineato anche la crescita recente dell’aeroporto di Trieste - Ronchi dei Legionari: “Al momento abbiamo 42 rotte regolari e 36 destinazioni, si tratta soprattutto di voli charter nord Europa e dalle Spagna per servire l’hub croceristico di Trieste. Importante è lo sviluppo della quota di passeggeri internazionali, che sono in crescita sono del 46%. Nel 2024 è stata superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri e la previsione è di un milione e 700mila entro la fine del 2026”.

Il 2027 sarà anche l’anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura e Alberto Parigi, assessore alla cultura del comune di Pordenone l’ha descritta come “una città capace di sorprendere” con tanti eventi, mostre e incontri che saranno imperniati anche sul legame tra cultura e impresa.