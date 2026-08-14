In prima battuta, fino al 15 settembre, è ancora aperto il bando nazionale Green Tour di Invitalia, occasione promossa dal Mitur per le imprese turistiche che vale 109 milioni, da distribuirsi su tutto il territorio nazionale.

Si rivolge alle imprese italiane ed estere (con sede in Italia) di ogni dimensione che svolgono attività turistica o che, se attive da almeno 3 anni, dimostrano di avere oltre il 50% del fatturato per attività turistiche. Sono ammissibili anche domande dai proprietari delle strutture, costituiti sotto forma di imprese, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

Cosa finanzia il Green Tour

Tramite il Green Tour sono finanziabili programmi di investimento compresi tra un milione di euro e 15 milioni di euro che puntano, in via prevalente, al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Questi interventi, definiti “trainanti”, devono costituire almeno il 51% della spesa ammissibile. Gli eventuali investimenti “trainati” possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico e delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (Esg), alla dotazione di sistemi di automazione, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori. A determinate condizioni è possibile agevolare anche l’acquisto di servizi di consulenza.

Molti altri strumenti di finanziamento sono stati messi in campo dalle Regioni, con tagli più adatti alle piccole imprese del settore turistico.

I contributi in Sardegna

L’assessorato del Turismo della Sardegna ha approvato in una misura che mette a disposizione 7 milioni di euro, destinati a enti locali e micro e piccole imprese turistiche per interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive di tipo “albergo diffuso”.

Nello specifico, per le micro e piccole imprese turistiche sono stati stanziati 2,5 milioni di euro: i contributi sono concessi a fondo perduto e calcolati sulle spese ammissibili, sino all’importo massimo di 300mila euro e fino al 100% del valore complessivo del “Programma ammissibile”, con il solo limite del 25% per opere murarie e acquisto immobili. La data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata, ma la procedura è gestita dalla piattaforma Sipes della Regione.

Strutture ricettive in Friuli Venezia Giulia

Nell’ambito del fondo turismo del Friuli Venezia Giulia sono concessi contributi in conto capitale alle imprese turistiche per il miglioramento e la realizzazione delle strutture ricettive, tra cui hotel, bed & breakfast, abitazioni a uso turistico, strutture all’aria aperta e rifugi.

Fino al 15 settembre 2026 si possono presentare, tramite il sistema Iol – Istanze on line, le domande di contributo. Tra le iniziative finanziabili: acquisto arredi e attrezzature, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, realizzazione di parcheggi, acquisto di immobili destinati all’uso di struttura ricettiva turistica.

L’extra alberghiero in Molise

Fino al 5 ottobre alle ore 12 si possono invece inviare, sulla piattaforma Molise Avvisi, le domande per i contributi della Regione Molise nell’ambito dell’avviso per la ricettività extra-alberghiera, una dotazione che conta oltre 13 milioni.

L’avviso è finalizzato a migliorare la capacità delle micro, piccole e medie imprese, del settore turistico ricettivo. Gli obiettivi dell’iniziativa sono l’incremento dell’offerta ricettiva, il consolidamento della capacità competitiva delle imprese turistiche, il miglioramento degli standard qualitativi di beni e servizi erogati per l’accoglienza e l’ospitalità, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In questo senso sono ammessi al finanziamento case vacanze, affittacamere, campeggi, b&b, sistemi di turismo rurale, in misura diversa per opere come acquisto di immobili, servizi di ristrutturazione e impiantistica, opere murarie, acquisto di programmi informatici.