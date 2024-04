Il lago di Como e la paura overtourism: “Guardiamo a Venezia”

Il lago di Como guarda con interesse al ticket che scatterà a Venezia dal 25 aprile, in previsione dell’invasione di turisti che quest’anno affollerà le sue rive come non mai. Sul lago si parla, infatti, sempre più insistentemente di overtourism dopo che, nel 2023, i pernottamenti sui due rami di Como e Lecco sono arrivati a quota 4,8 milioni, un milione in più rispetto al 2019.

“In Laguna - spiega a Il Giorno Luca Leoni, presidente di Federalberghi Como - è facile proporre un intervento del genere, c è un accesso dalla terraferma e anche i punti di approdo per chi arriva via mare sono controllabili. Da noi è diverso, ma lo stesso qualche rimedio va trovato”. Il lago di Como, infatti, è ormai stabilmente nella top ten delle mete preferite a livello internazionale ma, nonostante questo, i due capoluoghi di Como e Lecco insieme non arrivano a 130mila abitanti, le strade sono sottodimensionate e l’impatto del turismo di massa inizia a provocare malcontento in parte della popolazione residente.

Il pericolo dello spopolamento

Il costo della vita è inoltre aumentato anche nei piccoli centri del lago, quelli che fino a qualche anno fa avevano un appeal turistico limitato, con il risultato che chi può affitta e se ne va a vivere altrove. Più che l’effetto Venezia da queste parti temono la trasformazione dei borghi del lago in paesi fantasma di seconde case e appartamenti di lusso.

C è poi il problema dell’assalto dei turisti di giornata, quelli che arrivano sul lago nel fine settimana dagli altri capoluoghi della Lombardia intasando strade e passeggiate. “Bisognerebbe fare una distinzione tra il turismo che genera pernottamenti e chi viene per una gita di giornata” segnala Giuseppe Rasella, che si occupa del turismo per la Camera di Commercio. “Occorre trovare soluzioni di buonsenso, ma senza rinunciare all’accoglienza” conclude Leoni.