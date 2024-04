Santanchè: “La tassa di soggiorno deve diventare tassa di scopo”

“Bisogna rivedere la tassa di soggiorno, se ne sta occupando il Parlamento”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta al Vinitaly. Secondo lei il ticket d’accesso che entrerà in vigore a Venezia il 25 aprile sarà un test: “Il sindaco Luigi Brugnaro ha detto che è sperimentale, bisognerà vedere che tipi di risultati potrà ottenere. Onestamente, questa non è la mia visione”.

Santanchè parla, infatti, di trasformare la tassa di soggiorno in tassa di scopo: “I soldi dovrebbero servire alla comunità, ma anche ai player del turismo. Tra l’altro - aggiunge, come scrive ilgazzettino.it - oggi la tassa di soggiorno ha un tetto, fino a 10 euro: secondo me quel tetto non ha più senso. C’è chi va in una suite e spende mille euro a notte e chi va in strutture più economiche: ci vuole proporzionalità. Tra l’altro non tutti la applicano, esiste in 1.200 Comuni. Bisogna capire perché. E regolamentarla in maniera diversa”.