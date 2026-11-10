Il Mitur investe sul cineturismo: online l’avviso pubblico per ‘Che spettacolo l’Italia!’

È online sul sito dell’Enit l’avviso pubblico dell’iniziativa del Ministero del Turismo ‘Che spettacolo l’Italia!’, il primo progetto istituzionale che punta sul cinema e sull’audiovisivo per promuovere le destinazioni italiane. L’avviso si rivolge ai produttori di film e serie tv in prima programmazione televisiva o in prima proiezione nelle sale e la sperimentazione durerà un anno.

A ogni titolo si affiancherà un ‘film turismo’, un contenuto originale dal linguaggio cinematografico in cui gli attori protagonisti racconteranno i luoghi delle riprese e le scene più significative che vi hanno girato. Nella scelta delle opere conta il legame tra storia e territorio; i borghi e le località scelti per le riprese dovranno, infatti, avere un ruolo centrale nella trama, che avrà il compito di metterne in luce l’identità. Le risorse stanziate coprono la realizzazione dei film turismo, l’acquisizione in esclusiva, la programmazione e la distribuzione.