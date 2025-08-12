Mentre si accede il dibattito sull’andamento del turismo ad agosto e il caro spiagge, il Ministero dell’Interno interviene per provare a fare chiarezza sulla stagione dell’incoming.
Secondo i numeri della banca dati ‘Alloggiati web’ diffusi dal Viminale e pubblicati in anteprima dall’Ansa, ad agosto si registra “una forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del Belpaese”.
I dati
In particolare, nei primi 11 giorni del mese sono stati registrati 7.944.284 visitatori, il 13,1% in più rispetto ai 7.021.408 dello stesso periodo del 2024.
Buone anche le performance della prima parte dell’estate. A giugno gli arrivi hanno raggiunto i 21.680.741, contro i 19.660.297 dello scorso anno, per una crescita del 10,2%. Mentre a luglio sono stati 23.997.082, rispetto i 22.951.500 del 2024, segnando un incremento del 4,5%.