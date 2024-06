Dal Ministero del Turismo altri 230 milioni di euro per gli impianti di risalita. Le risorse - appena annunciate dal dicastero attraverso un avviso - sono destinate a sostenere interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale al fine di promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici e la destagionalizzazione nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.

“ Il nostro sostegno mira a programmare e gestire un settore di vitale importanza - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, sia per i mesi invernali che per la destagionalizzazione, e che ha bisogno di progredire attraverso un processo di rinnovamento alimentato da risorse volte a favorirne una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale”.

Il Mitur ha previsto anche un finanziamento da 5 milioni di euro riservato alla ricostruzione della funivia del Mottarone, in seguito all’incidente del 23 maggio 2021.

L’invio delle domande

La finestra di invio delle domande per accedere alle nuove agevolazioni sarà aperta dalle 12 del 24 giugno fino alle 12 del 27 settembre 2024. Le istanze dovranno essere trasmesse in via telematica attraverso la piattaforma dedicata che sarà accessibile tramite Spid o Cie.

Codici Ateco ammessi saranno: 39.01 (gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano); 11.30 (gestione di impianti sportivi polivalenti); 11.90 (gestione di altri impianti sportivi n.c.a.).

Ciascun programma di investimento - precisa il Mitur - deve avere un importo minimo di 300 mila euro e il contributo massimo concedibile al singolo beneficiario è pari a 10 milioni di euro su più anni.