In Toscana dietro front sulla legge sui limiti ad affitti brevi

Dopo le osservazioni di governo e Unione europea, la Toscana fa marcia indietro sui Comuni che hanno la facoltà di adottare un regolamento per definire criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve. Lo prevede una proposta di legge approvata ieri dal Consiglio regionale della Toscana che dispone il ritorno all'originaria formulazione dell'articolo 59 della legge regionale 61/2024, ovvero il testo unico del turismo, che era poi stato modificato nel giugno di quest'anno. Il testo del 2024 conferiva il potere di regolamentazione solo ai 91 Comuni classificati dall'Istat ad 'alta densità turistica' e ai capoluoghi di provincia, mentre la modifica dello scorso giugno aveva esteso la platea dei comuni ad altre 74 amministrazioni comunali. La modifica odierna torna dunque all'impianto originale.