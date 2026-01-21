Iorio, Federterme: “Il modello italiano è un unicum in Europa”

“Il termalismo italiano è un’eccellenza riconosciuta e una risorsa strategica per il Paese perché unisce sanità, turismo e sviluppo sostenibile dei territori”. Così Renzo Iorio, presidente di Federterme, fotografa il termalismo italiano nel corso della presentazione del Rapporto Unioncamere–Isnart sul settore termale.

“Oggi, di fronte alle nuove dinamiche della domanda e all’evoluzione del concetto di salute, è fondamentale compiere un salto di qualità e avere un concreto approccio di sistema. Il termalismo non è soltanto cura, ma un vero sistema integrato che comprende prevenzione, riabilitazione, recupero di equilibrio psicofisico, benessere, ospitalità, valorizzazione delle culture e delle economie locali”.

Proprio perché per la maggior parte collocate nelle aree interne del Paese, le terme rappresentano, inoltre, una risorsa decisiva per una crescita diffusa e sostenibile non solo sotto il mero profilo economico.

“Il modello italiano rappresenta un unicum in Europa, grazie alla combinazione tra risorse termali, medicina scientifica, patrimonio culturale e stile di vita. Per rafforzare la competitività del settore e cogliere le opportunità dei mercati internazionali, il mondo delle imprese deve lavorare insieme agli altri stakeholder – istituzioni, territori, sistema sanitario e turistico. Solo attraverso una visione condivisa e una vera politica industriale del benessere potremo posizionare l’Italia come leader europeo della salute e della longevità”.