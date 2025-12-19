Renzo Iorio alla guida di Federterme Confindustria

L’assemblea di Federterme Confindustria ha eletto Renzo Iorio nuovo presidente dell’associazione che dal 1919 rappresenta il sistema termale italiano. Iorio raccoglie il testimone di Massimo Caputi (Terme&Spa Italia).

Una nomina che guarda alla continuità, ma anche al rilancio di un comparto sempre più centrale nelle strategie di turismo, salute e benessere. Accanto a Iorio, l’assemblea ha definito una squadra di vicepresidenti che riflette la pluralità del settore: Marina Lalli (Terme di Margherita di Savoia), Giancarlo Carriero (Albergo Regina Isabella – Resort & Health Spa), Stefano Iseppi (Terme di Castel San Pietro), Marco Maggia (Ermitage Terme) e Stefano Terranova (Acque Albule Spa).

“Federterme Confindustria è da sempre punto di riferimento per le politiche attive del comparto” afferma Iorio, sottolineando il ruolo delle terme come asset strategico non solo sanitario ma anche turistico. “Un sistema che genera occupazione qualificata – dice -, sviluppo delle aree interne e coesione territoriale”.