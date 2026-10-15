Isnart, la sostenibilità orienta un viaggiatore su 3

La sostenibilità come elemento di differenza nella scelta dei viaggi. È questa la tendenza principale presentata da Isnart, con i dati presentati nell’osservatorio del turismo. L’elaborazione dei dati ha coinvolto oltre 20 mila turisti, 7500 imprese ricettive in 1200 comuni.

Secondo i dati l'estate 2026 ha registrato un incremento stimato dell'1,8%, confermando la capacità del Paese di attrarre viaggiatori italiani e internazionali. Ma dietro i numeri emerge una sfida sempre più evidente, ovvero come fare in modo che la crescita delle presenze si traduca in valore stabile per i territori. “Oltre il 33% dei viaggiatori italiani si orienta nella scelta delle mete, considerando la sostenibilità come elemento fondamentale – ha dichiarato Loretta Credaro, presidente di Isnart -. Questa percentuale sale al 36,3% tra gli stranieri”.