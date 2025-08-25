Un totale di 24,6 miliardi di euro. A tanto ammonta la spesa complessiva degli italiani per le vacanze 2025, in base al bilancio tracciato da Coldiretti/Ixè che segnala anche come siano stati 38 milioni i nostri connazionali che si sono concessi almeno un giorno di ferie in questa stagione.

La spesa media a persona è stata di 648 euro, seppur con sensibili differenze. Tra coloro che sono andati in vacanza, il 33% dei turisti – sottolinea la Coldiretti – è restato al di sotto dei 500 euro di spesa e un 47% tra i 500 ed i 1000 euro, il 17% tra i 1000 ed i 2000 euro mentre solo un 3% ha superato questo limite. Un terzo del budget delle vacanze è stato destinato al cibo, una voce che ha persino superato i costi per l’alloggio.

Oltre un terzo dei viaggiatori (34%) ha fatto un soggiorno breve, tra i 4 giorni e una settimana, mentre un altro 25% si è concesso una pausa più lunga, da una a due settimane. Il 13%, invece, si è limitato a un massimo di tre giorni. La durata media complessiva si è attestata a 9,7 giorni, due giorni in meno rispetto a un decennio fa, secondo Ixè.