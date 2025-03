Jeff Bezos si sposa a Venezia: cinque hotel prenotati dal 24 al 26 giugno

Dal 24 al 26 giugno Venezia è stata ‘prenotata’ da Jeff Bezos. Per festeggiare le sue nozze con Lauren Sánchez, il fondatore di Amazon - proprietario del Washington Post e della Metro Goldwyn Mayer, con 1,5 milioni di dipendenti e un patrimonio da 215 miliardi di dollari -, uno dei tre uomini più ricchi del mondo, ha voluto tre giorni di festa che coinvolgeranno circa 250 ospiti nuovi al giorno e ha prenotato cinque hotel - Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venis - per loro. E per il fatidico sì, come riporta il Corriere del Veneto, sono escluse le tese dell’Arsenale, come pure Palazzo Ducale: tra le sedi papabili potrebbe esserci la Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio, che garantisce un connubio perfetto di security e privacy.

La coppia arriverà in Laguna con uno yacht da 500 milioni e, per consentire a tutti gli invitati di muoversi agevolmente, l’intera flotta di taxi cittadini è stata prenotata per il wedding day. “Questo evento - ha commentato a Repubblica il sindaco di Venezia Luigi Brugnano - avrà ricadute economiche milionarie per il nostro territorio”.

A lavorare all’evento la famosa agenzia londinese Lanza & Baucina, che si occupò anche del matrimonio da 800 invitati della figlia del magnate indiano Agarwal nel 2011.