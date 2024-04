L’enoturismo in cifre: come sarebbe l’Italia senza vino

“Il boom dell’enoturismo conferma il ruolo trainante del Made in Italy nel piatto e nel bicchiere”. Questo il commento del presidente di Coldiretti Ettore Prandini alla lettura dei dati di Coldiretti presentati al Vinitaly. Nel 2023 le notti trascorse in agriturismi, bed&breakfast e case vacanza dai turisti appassionati di esperienze nel mondo del vino sono state oltre 6 milioni. Inoltre, come riporta Il Sole 24 Ore, sono 15 milioni gli italiani che hanno avuto esperienze di enoturismo in cantina, con 8 su 10 che si dichiarano interessati a questa possibilità.

Il valore in Europa

In Europa, come riporta corriere.it, il settore vale 130 miliardi di Pil e solo nella zona del Barolo porta ogni anno 90mila visitatori. Lo studio “Se tu togli il vino all’Italia. Un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto”, di Osservatorio del vino-Unione Italiana Vini e Prometeia, spiega come le colline rivestite di filari sarebbero ricoperte da costruzioni, villette, capannoni, con asfalto e cemento al posto del verde. In altre zone, poi, si allargherebbero i terreni abbandonati, quindi più a rischio di frane e smottamenti. Un paesaggio cambiato.

Un settore che tutela i territori

“Lo studio è una stima dei danni eventuali - spiegano a Verona - a fronte di chi vorrebbe fare a meno di un segno distintivo del Paese”. L’Italia senza questo settore sarebbe, dunque, profondamente diversa, sostiene il report Uiv-Prometeia, “con ripercussioni dirette e indirette in termini economici, sociali, ambientali, culturali, turistici, d’immagine, colpendo un comparto protagonista del made in Italy, dell’ospitalità e dello stile di vita italiano”.

Ci sono zone, dal Nord al Sud, che senza il giro d’affari delle cantine sarebbero svantaggiate, mentre con la vendita delle bottiglie si è “riusciti a evitare lo spopolamento e a preservare i paesaggi rurali, storici e le culture locali”.