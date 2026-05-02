L’estate 2026 secondo Ferryscanner: crescono early booking e mesi spalla

Un deciso anticipo delle prenotazioni e una progressiva diluizione dei picchi stagionali. Queste le tendenze dell’estate 2026 rilevate da Ferryscanner analizzando le prenotazioni dei traghetti. Secondo il monitoraggio del comparatore di servizi di navigazione i volumi di early booking crescono di circa il 40% rispetto al 2025, con una concentrazione significativa tra gennaio e aprile.

Il dato più evidente riguarda la progressiva perdita di centralità del periodo di Ferragosto: il calendario delle partenze appare sempre più frammentato e distribuito lungo tutta la stagione. Già nella seconda metà di giugno le prenotazioni segnano un +43% su base annua, mentre luglio si consolida come mese chiave, con la seconda settimana in forte accelerazione (+92%) e quella successiva in crescita del +73%.

Ne emerge un’estate più lunga e distribuita, con un alleggerimento della pressione sui periodi storicamente più congestionati.

Le destinazioni

Sul fronte delle destinazioni, Sicilia e Sardegna restano il baricentro della domanda domestica, confermando la solidità delle rotte consolidate. Spiccano in particolare i collegamenti Trapani–Favignana (+9%) e le direttrici da Genova e Livorno verso Olbia, entrambe in crescita del +50%. Accanto ai grandi classici, però, si rafforza il segmento delle mete alternative e meno affollate, sempre più ricercate da una domanda orientata a esperienze più autentiche e meno congestionate: Trapani-Pantelleria segna un +500%, Piombino–Portoferraio verso l’Elba cresce del +250% e Milazzo–Lipari del +150%, mentre emergono segnali positivi anche per Capraia, Rio Marina e Filicudi.

Diverse anche le traiettorie geografiche della domanda: dal Nord prevalgono ancora i flussi verso la Sardegna, il Centro Italia mostra una crescente diversificazione delle scelte e il Sud rafforza i collegamenti verso le isole minori, a conferma di una domanda sempre più segmentata e meno prevedibile.

Un nuovo modo di viaggiare

Cambia inoltre il modo di viaggiare. Le prenotazioni per due persone restano le più diffuse, seguite dai nuclei familiari, entrambe in crescita del +45%. Tuttavia, si evidenziano comportamenti differenziati: le famiglie concentrano le partenze a luglio (+74% anno su anno), mentre le coppie anticipano sempre più a giugno (+65%). In aumento anche il segmento dei viaggiatori singoli (+30%), segnale di una maggiore diversificazione dei profili di domanda.

Cresce infine del +40% la quota di prenotazioni con auto al seguito, un indicatore che suggerisce sia una crescente attenzione alla gestione dei costi, sia una domanda più orientata alla flessibilità e alla costruzione di itinerari personalizzati.

I consigli di Ferryscanner

In questo contesto, Ferryscanner propone una selezione di rotte di traghetti ancora poco battute, che aprono le porte a mete tutte da scoprire. Tra le opzioni più affascinanti, le isole Eolie più selvagge come Alicudi e Filicudi, raggiungibili da Milazzo in poche ore; le Egadi meno frequentate come Marettimo e Levanzo, collegate a Trapani con traversate brevi ma panoramiche. Sempre in Sicilia, il collegamento Palermo-Ustica apre le porte a un’isola ancora autentica e poco affollata.

Anche il Centro Italia risponde con mete ideali per una fuga estiva diversa dal solito: da Livorno si raggiunge Capraia, mentre da Porto Santo Stefano si arriva all’Isola del Giglio, entrambe perfette per chi cerca natura incontaminata e ritmi rilassati. Più a Sud, Ventotene rappresenta una scelta sempre più apprezzata per il suo equilibrio tra mare cristallino e atmosfera raccolta.

In un’estate che premia la pianificazione e la flessibilità, queste rotte meno conosciute possono offrire un modo diverso di vivere il viaggio, più lento, consapevole e orientato alla scoperta.