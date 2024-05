La Freccia Gialla per l’Elba di Corsica Sardinia Ferries

La chiamano la Freccia Gialla, e promette di collegare Piombino con Portoferraio, sull’isola d’Elba, in soli 45 minuti. È l’HSC Corsica Express Three, di Corsica Sardinia Ferries, operativo da sabato 25 maggio, sulla linea Piombino/Portoferraio.

L’HSC Corsica Express Three ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri e effettuerà fino a 5 partenze al giorno da e per l’isola d’Elba in alta stagione.

Un nuovo ufficio Elba Ferries è stato aperto in Calata Italia e sarà a disposizione dei clienti, con orario di apertura continuato nei periodi di alta stagione. Qui, i clienti potranno chiedere informazioni, prenotare o modificare i biglietti e verificare gli orari di partenza e arrivo della nave.