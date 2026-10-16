La Sardegna cresce nel 2026: le novità per la stagione

Crescono ancora gli arrivi e le presenze per la Sardegna. Lo racconta, nei padiglioni di TTG Travel Experience, l’assessore al Turismo della regione Franco Cuccureddu con il presidente di IEG Maurizio Ermeti. “Pensavamo sarebbe stato un anno di consolidamento, vista la situazione del jet fuel e delle guerre in corso, invece i dati ci hanno sorpreso. Nei primi 8 mesi dell’anno registriamo un +3,98% di arrivi e un +4,5% di presenze. Dopo una stagione 2025 che aveva fatto registrare numeri da record rispetto all’anno precedente, i dati dei primi otto mesi del 2026 confermano che la Sardegna continua a crescere. È un risultato importante, che dimostra la capacità della nostra destinazione di consolidare i risultati e rafforzare il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali. La sfida è proseguire su questa strada, puntando sulla qualità dell’offerta, sui nuovi collegamenti e sulla distribuzione dei flussi turistici durante tutto l’anno”. La permanenza media cresce di uno 0,48%.

A trainare la crescita della regione la componente estera, in aumento dell’8,12% per arrivi e del 10,13% nelle presenze, mentre i flussi italiani hanno registrato una leggera battuta d’arresto, con un -0,53% negli arrivi e del -1,04 nelle presenze.

La crescita dei flussi si accompagna a un aumento della ricaduta economica. Secondo l’analisi delle transazioni Mastercard, nel periodo gennaio-settembre 2026 la spesa turistica è aumentata di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota della clientela internazionale pari al 52% della spesa complessiva rilevata. Un andamento che conferma il peso crescente del turismo per l’economia regionale e per le attività collegate all’accoglienza, al commercio e alla ristorazione.

Positivi anche i dati del traffico aereo: dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 gli aeroporti sardi hanno registrato oltre 10 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,25% rispetto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente significativo l’incremento dei passeggeri internazionali, aumentati del 18,96%, fino a superare quota 4,1 milioni.

Accanto ai dati positivi e al nuovo volo diretto da Newark a Olbia operato da United Airlines, la Regione aggiunge un nuovo riconoscimento internazionale: la Sardegna entra per la prima volta nella selezione “Where to Go”, tra le migliori dieci destinazioni consigliate nel mondo per il 2027 di Signature Travel Network.