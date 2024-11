La sfida 2025 del Lazio si concentra, come ovvio, sul Giubileo. Emerge con chiarezza nel corso della conferenza stampa tenuta al Wtm di Londra dalla Regione la necessità di delocalizzare i flussi previsti in arrivo su Roma.

“Il claim che abbiamo scelto, ‘C’è tutto il Lazio intorno' vuole proprio invitare alla scoperta di altre aree della regione - spiega Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio -. Un turismo diverso si può fare, e noi abbiamo costruito e presentiamo oggi una serie di percorsi religiosi, naturalistici e di scoperta del territorio sui quali vogliamo indirizzare i flussi”.

Per il Giubileo sono attesi più di 35 milioni di arrivi. “Il Lazio sta realizzando un piano strategico che guarda a Roma come hub e che costruisce soluzioni per delocalizzare i flussi - racconta Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, presente alla conferenza stampa -. La grande partita è fare in modo che il turista del Giubileo si fermi 2 notti in più e che trascorra questo tempo sul territorio fuori Roma, per conoscere le bellezze del Lazio”.