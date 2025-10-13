Lanciata ufficialmente a TTG Filiera Turismo Italia

“Vogliamo creare un hub di connessioni e competenze, capace di generare impatto reale e accompagnare il settore verso una nuova maturità”. Così il presidente Enzo Carella sintetizza la mission di Filiera Turismo Italia, la nuova associazione che ha scelto il palcoscenico di TTG Travel Experience per il suo lancio ufficiale. “Filiera Turismo Italia - continua Carella - nasce per dare voce e visione a chi vive il turismo ogni giorno, con l’ambizione di costruire ponti tra imprese, territori e istituzioni”.

Ne fanno parte, tra gli altri, Nevio D’Arpa (BTM Italia), Nicola Romanelli (Travel Hashtag Advisory), Giancarlo Dell’Orco (Destination Manager), Paolo Tedeschi (HSL Hospitality) ed Emanuela D’Aversa (FederTerziario Turismo), insieme al presidente Carella. Un team eterogeneo e complementare per un’associazione che si propone come un network aperto, inclusivo e partecipativo, capace di ascoltare le esigenze reali del settore e di costruire soluzioni condivise.

“Con il supporto di FederTerziario Turismo - conclude Carella - Filiera Turismo Italia si propone come spazio di dialogo, coordinamento e visione condivisa con associazioni, professionisti e imprese del comparto”.