L’estate a Leolandia si caratterizza per un programma che valorizza le attrazioni d’acqua. In particolare, la grande novità è l’area Draghi e Leggende, con 10 draghi che spruzzano acqua e circondano una attrazione su zattere decisamente rinfrescante.

Il caldo estivo è l’occasione perfetta per provare i Pirati alla Deriva, mini-tronchi accessibili anche ai bimbi da 90 cm di altezza, purché accompagnati da un adulto, che potranno così vivere le loro prime avventure da pirati, e per le battaglie navali a suon di spruzzi del Tesoro di Rocca Mediterranea. I più piccoli possono divertirsi nelle aree gioco bagnate dedicate alle serie di cartoni animati più famosi, come il Cortile di Masha e lo Spraypark di PJ Masks City; c’è anche un Laghetto con miniscivoli, baby piscina e un secchio d’acqua pronto a rovesciarsi da un momento all’altro! E per i più grandicelli e coraggiosi, largo alle discese mozzafiato sui tronchi di Gold River, con tuffo finale tra mille spruzzi.

Per chi invece preferisce non bagnarsi, c’è Scuola Guida Futuro, la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità sostenibile all’interno di un parco a tema per bambini: un divertente circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car fino ad arrivare in una smart city del futuro.

Nel weekend poi, dalle 17:30, le vie del parco si accendono di suoni e colori con la parata estiva: uno show itinerante con più di 40 attori in costume e ballerini, pronti a sfilare per le strade di Leolandia per uno spettacolo indimenticabile.