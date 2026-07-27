Matteo Salvini: “In arrivo mille nuovi treni sulle rotaie italiane”

“A breve sulle rotaie ci saranno circa mille treni nuovi, e stiamo facendo una marea di lavori sulla rete, evitando in futuro i disagi”. Risponde così alle polemiche dei giorni scorsi il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Roma Sound. Secondo i numeri presentati dal ministro, nel corso dell'ultimo triennio 2024-2026 la puntualità del servizio di Ferrovie dello Stato è stato in miglioramento costante. Per l'alta velocità si è passati dal 74% al 77%, per gli Intercity dall'82% all'85% e per il trasporto regionale dall'88,9% al 90,5%.

Circa il 24% dei ritardi inoltre sarebbe determinato da cause esterne al sistema ferroviario come la presenza di persone non autorizzate lungo la linea, attraversamenti indebiti dei binari o atti di sabotaggio e vandalismo. Buoni anche i dati dei rimborsi a favore dei passeggeri “stiamo passando da 33 giorni di risposta nell'epoca passata ad alcuni secondi”, ha aggiunto il ministro alla radio. Nel 2025 sono state gestite 1.200.000 richieste con 29 milioni di euro restituiti ai viaggiatori.