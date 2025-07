La stagione turistica 2024/2025 sancisce il ruolo della Lombardia come Top Player Destination. “Abbiamo chiuso lo scorso anno con 53,5 milioni di pernottamenti e un +10% di crescita sul 2023 - ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Regione Lombardia - e, grazie alla popolarità internazionale della nostra offerta, siamo riusciti ad attrarre investitori anche sulle località meno conosciute”.

Il lago di Garda resta però uno dei bacini economici più dinamici, come prova l’investimento da 150 milioni di euro in un resort 5 stelle Falkensteiner, mentre sul lago di Como - che intercetta il 30% di tutti gli investimenti alberghieri nazionali - aprirà a breve un wellness resort QC Terme da oltre 20 milioni di euro, in aggiunta ad altre tre inaugurazioni Ritz-Carlton, Raffles e Marriott Edition. “Insomma, investire in Lombardia è diventato sinonimo di valorizzazione sostenibile del territorio e redditività”, aggiunge.

A fronte di un 75% di arrivi internazionali e di un’analoga percentuale di tutto il tax free italiano, la Regione lancerà il 21 luglio un terzo bando da 15 milioni di euro per la ristrutturazione delle attività alberghiere ed extra-alberghiere, con Milano oggi in grado di vantare 230 euro di tariffa alberghiera media e un revPar nel luxury a +16% sul 2019 .