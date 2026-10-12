Mazzi: “Italia prima in Europa a settembre”

Numeri in crescita e un primato europeo che lentamente si consolida. È ciò che emerge a fine stagione estiva, con il continuo arrivo di numeri ufficiali, sull’andamento di un'estate che fa esultare il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Nel mese di settembre l'Italia risulta, infatti, prima in Europa per l'indice di saturazione Ota con un tasso del 62,6%. “Siamo davanti a tutti – ha dichiarato il ministro -, ma quello che è più straordinario è che siamo ben più di dieci punti davanti alla Francia e alla Spagna. Quindi è un momento veramente straordinario per il turismo e noi dobbiamo essere capaci di consolidarlo”.

Il tasso Ota è infatti cresciuto dell’8,3%, e a settembre si conferma più alto di 4 punti dalla Grecia (al 58,1%), di oltre 12 punti sulla Spagna (ferma al 50%) e 19 con la Francia (43,6%). I dati sono stati forniti dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che ha inoltre aggiornato anche i numeri ufficiali di luglio, che confermano il trend di una stagione estiva dalle grandi performance. Le presenze mensili sono state di 89,4 milioni, con una permanenza media di 4,3 notti, in aumento del 4,5%, mentre il livello di gradimento dei turisti è stato pari all’86,5%, in un aumento di 0,5 punti.

L’Italia si conferma, inoltre, meta internazionale, con gli stranieri che rappresentano il 69,6% del traffico aereo complessivo, in crescita dell’8,2%, su un totale di arrivi pari a 25,3 milioni di passeggeri in crescita del 7%. In termini economici, nel secondo trimestre, i viaggiatori stranieri hanno speso 16,8 miliardi di euro, in aumento del 3,9%, con il saldo della bilancia turistica dei pagamenti che ha registrato un surplus di 8,37 miliardi di euro, segnando un +6,9% sul 2025.