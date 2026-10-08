Il Ministero del Turismo, insieme a Enit S.p.A., torna al TTG Travel Experience di Rimini con il padiglione Spazio Italia. Una presenza che intreccia la storia della promozione turistica italiana e una visione rivolta al domani: valorizzare il patrimonio del Paese, rinnovarne il racconto e accompagnare l’evoluzione del settore.

L’allestimento di Spazio Italia sarà arricchito dai manifesti storici del patrimonio culturale di Enit: le immagini iconiche che hanno fatto conoscere l’Italia nel mondo rivestiranno le pareti, trasformando lo spazio in un racconto dove sensibilità artistica e comunicazione turistica si incontrano.

Un itinerario visivo che parte dalla montagna – protagonista dell’attenzione internazionale grazie alle Olimpiadi invernali – per arrivare al mare – al centro della scena con l’America’s Cup – attraversando Assisi e Verona.

La presenza ministeriale si estenderà lungo tutto il percorso fieristico con spazi personalizzati e una campagna dedicata al portale Italia.it, curati da Enit. Un ampio ventaglio di temi, come sostenibilità, accessibilità, salute e benessere, patrimonio culturale e identità locali, senza dimenticare dimore storiche e aree interne saranno al centro di numerose occasioni di confronto e dibattiti sin dal primo giorno (14 ottobre), all’interno dello Spazio Italia, che sarà ufficialmente inaugurato il 15 ottobre alla presenza del Ministro del turismo Gianmarco Mazzi.

In questa occasione prenderà il via l’appuntamento “L’Italia dei borghi: dove il turismo diventa sviluppo. Incontro nazionale del Ministro del Turismo con gli assessori regionali”, dedicato alle prospettive del turismo italiano e alla valorizzazione dell’offerta territoriale.