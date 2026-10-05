“Italia.it è il primo portale del turismo in Europa. Ha dei flussi di oltre 23 milioni di visitatori e, a settembre di quest’anno, le visite sono aumentate del 28% rispetto al 2025”. Ad annunciarlo è il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che aggiunge: “Consentitemi un po’ di orgoglio”.

Questi risultati non stupiscono il ministro, che parla di una strategia informatica del ministero basata su due strumenti: il Tourism Digital Hub e Italia.it. “È ecosistema digitale integrato” ha precisato Mazzi, che poi ha sottolineato come l’intelligenza artificiale pervada ormai tutto il settore turistico. “Lo pervade per una ragione che è importante e che io voglio ricordare - ha poi aggiunto -. Il turista oggi è molto tecnologico e utilizza la tecnologia proprio per programmare e pianificare le sue esperienze di viaggio. Noi sappiamo che entro il 2030, cioè fra poco più di tre anni, l’intelligenza artificiale potrebbe far aumentare la spesa turistica e potrebbe anche fare ridurre di molto i costi operativi delle imprese. Quindi è molto importante che noi accompagniamo le piccole industrie in questa attività e sosteniamo anche la formazione dei giovani, tenendo sempre conto che li dobbiamo aiutare a imparare a governare l’intelligenza artificiale e, mi permetto una raccomandazione, mantenendo però sempre l’uomo al centro”.

Roberto Saoncella