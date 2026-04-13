Mazzi sull’enoturismo: “Un settore che vale tre miliardi”

Ha scelto il Vinitaly di Verona Gianmarco Mazzi per debuttare in veste di neoministro del Turismo. Un’occasione per parlare di enoturismo che, spiega, “consente di svelare ai turisti luoghi che sono al di fuori dei centri più congestionati, quindi - aggiunge a larena.it - potrebbe aiutare a distribuire i flussi in zone molto più ampie dei centri ed essere una delle possibili risposte all’aggravio dei visitatori”.

Un settore che, ha aggiunto, vale 3 miliardi in questo momento nel nostro Paese ed è in continua crescita: “Io credo che sia un segmento importante perché è un mio obiettivo quello di portare più turisti dentro le cantine, perché sono luoghi meravigliosi di benessere, e ci consente anche di far vedere i territori ai turisti che arrivano dall’Italia e dall’estero. “Gli imprenditori - ha aggiunto, come riportato da adnkronos - mi hanno parlato di Napa Valley. Io dico loro: insegnatemi questo modello, venite al ministero a trovarmi e io, per quanto possibile, cercherò di applicarlo in Italia”.