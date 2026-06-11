Una mobilitazione per ribadire il ruolo del turismo nel sistema economico del Paese. Il prossimo 27 settembre, in occasione della Giornata mondiale del Turismo, il Ministero del Turismo convocherà gli operatori della filiera per lanciare un appello corale.

Le aziende, ha annunciato oggi il ministro Gianmarco Mazzi a margine degli Stati industriali della cultura, saranno invitate “a dire in tre minuti perché il turismo è industria”.

“Sarà un appello pubblico - ha precisato il ministro -, io poi cercherò di portarlo in tutti gli uffici, in tutti i contesti, sia in Italia sia in Europa, di modo che una volta per tutte non ci sia più il dubbio sul fatto che tutto il comparto del turismo venga sempre indicato insieme a tutti gli altri asset fondamentali dell’economia dei vari Paesi, in particolare dell’Italia”.

Il turismo culturale

Nella stessa giornata, riporta AskaNews, si terrà un grande evento culturale al Colosseo a cura di Alberto Angela. “Cultura e turismo sono industria - ha ribadito il ministro -. Io mi sono sempre battuto, anche quando ero alla Cultura come sottosegretario, perché noi parlassimo di industria culturale, perché per me la cultura è industria. La stessa cosa vale ancora di più per il turismo”.

Con un impatto economico di 56,6 miliardi di euro, circa il 52% dell’indotto turistico complessivo, il turismo culturale in Italia si conferma un imprescindibile traino di flussi e di attivazione economica per i territori, con significative ricadute sulla filiera dei servizi locali.