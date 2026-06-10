Mitur: nasce lo SmartTourism Digital ESG Check

Il Ministero del Turismo amplia gli strumenti a supporto delle imprese del comparto con il nuovo SmartTourism Digital ESG Check, disponibile gratuitamente attraverso il Portale Operatori del Tourism Digital Hub.

La piattaforma consente ad aziende e professionisti di misurare il proprio livello di maturità digitale, valutare le performance in ambito ESG e individuare aree di miglioramento per accrescere competitività e sostenibilità. Facile da utilizzare e accessibile online, il tool si inserisce nel percorso di innovazione promosso dal Ministero per accompagnare la trasformazione del turismo italiano.

Il Tourism Digital Hub rafforza così il proprio ruolo di ecosistema digitale multicanale, mentre il Portale Operatori si conferma un punto di riferimento pratico e immediato per le esigenze delle imprese.