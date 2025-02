Mice in Veneto, nasce il Verona Garda Convention Bureau

Il Venice Region Convention Bureau Network può ora contare un altro membro, che porta a sette i convention bureau in rete: il Verona Garda Convention Bureau. Il ‘mandato’ è stato affidato al raggruppamento temporaneo d’impresa composto da VeronaUp (capofila del progetto), VeronaFiere e Aeroporto Valerio Catullo.

Un lancio importante per la città di Verona e per Destination Verona Garda, che si apprestano ad affrontare eventi di grande impatto, come le imminenti Olimpiadi. “Il territorio di Verona e del Garda veronese, ma soprattutto la città di Verona - sottolinea il presidente di DVG Foundation Paolo Artelio - saranno protagonisti della grande sfida legata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, dal momento che la città scaligera ospiterà l’evento cerimoniale di chiusura dei Giochi Olimpici e quello di apertura delle Paralimpiadi”.

“Il Convention Bureau - prosegue Nicola Dal Dosso, amministratore di VeronaUp - è il braccio operativo che consentirà di ottimizzare l’offerta dando visibilità ai maggiori ‘attrattori’ congressuali di tutto il territorio veronese - caratterizzati da un grande appeal, adatti a ospitare qualsiasi tipo di evento - con effetti positivi a livello di indotto per l’economia locale”.

Nel 2023 Verona e provincia hanno ospitato oltre 7mila eventi con oltre mezzo milioni di partecipanti e quasi 800mila presente: dati che sono cresciuti lo scorso anno e che sono destinati ad aumentare ancora. Sono oltre 2.000 le strutture alberghiera ed extralberghiere del Comune di Verona, 16.540 i posti letto solo a Verona e 130mila i posti in tutta la provincia.