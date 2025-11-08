Milano-Cortina e Gruppo Save: partnership per le Olimpiadi

Siglata la partnership fra Fondazione Milano Cortina 2026 e il Gruppo Save, società di gestione degli aeroporti Marco Polo di Venezia, Treviso, Verona e Brescia.

La collaborazione rappresenta un’opportunità importante per individuare insieme le soluzioni gestionali dedicate ai grandi flussi previsti, finalizzate alla migliore esperienza di viaggio all’aeroporto di Venezia in occasione dei Giochi.

Il Gruppo Save metterà a disposizione a Venezia i suoi 178 voli giornalieri, tra arrivi e partenze, prevedendo ogni accorgimento necessario quale, ad esempio, la gestione dell’arrivo anche in una sola giornata di migliaia di bagagli fuori misura. A questi collegamenti si aggiungeranno 46 voli giornalieri dell’aeroporto di Treviso e 48 dell’aeroporto di Verona, che insieme a Venezia accoglieranno gli spettatori che assisteranno alle gare previste nelle sedi Olimpiche e Paralimpiche.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al Gruppo Save, partner strategico per l’organizzazione dei Giochi, un evento che offre al nostro Paese la possibilità di essere al centro del mondo – dice Andrea Varnier, ceo Milano-Cortina 2026 -. Da anni ci prepariamo ad accogliere milioni di visitatori provenienti da più di 90 paesi del mondo: un numero straordinario che rende questo appuntamento sportivo unico e spettacolare. La posizione degli aeroporti di Save, diffusi e ben integrati nel Nord Italia, rende le stazioni aeree vere e proprie porte di accesso ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gate di ingresso essenziali, poiché garantiscono un’equa e ordinata diffusione dei numerosi arrivi. La loro localizzazione completa il quadro dei collegamenti con il territorio.”

I viaggiatori della famiglia Olimpica e Paralimpica troveranno inoltre un’accoglienza caratterizzata da un vero e proprio spirito dei Giochi, attraverso spazi e servizi dedicati all’interno dell’aeroporto di Venezia, designato “port of entry”.

“Siamo orgogliosi di affiancare il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, sostenendo l’evento non solo come infrastruttura strategica, ma anche come Official Supporter di una realtà che porta con sé valori sportivi e sociali che condividiamo appieno – aggiunge Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save -. Per i Giochi di Milano Cortina 2026, metteremo a disposizione le competenze e la professionalità delle persone che lavorano nei nostri aeroporti, con l’entusiasmo di contribuire al successo di una manifestazione che porrà il nostro Paese sotto i riflettori di tutto il mondo”.