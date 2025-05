Ministero del Turismo, concorso per 180 posti a tempi indeterminato

Pubblicato sulla piattaforma inPA il nuovo bando di concorso pubblico del Ministero del Turismo per l’assunzione a tempo indeterminato di 180 unità di personale non dirigenziale.

I profili ricercato sono suddivisi tra l’area dei funzionari e quella degli assistenti.

In particolare, come riporta fiscoetasse.com, il bando fa specifico riferimento all’acquisizione di competenze specialistiche nei settori legati al turismo, alla comunicazione istituzionale e alla digitalizzazione.

Nel complesso, si parla di 140 posti nell’area funzionari riservati ai laureati, suddivisi come segue: 40 profili giuridico-amministrativi, 30 economico-finanziario-contabili, 25 informatico-statistici, 35 per la valorizzazione e il sostegno del turismo, 5 per la comunicazione istituzionale e 5 tecnici (ingegneri e architetti).

I restanti 40 posti nell’area degli assistenti diplomati comprendono 20 profili giuridico-amministrativi e 20 economico-finanziario-contabili.

Il testo completo del bando è consultabile a questo link