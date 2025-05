Il Ministero sulle guide turistiche: “L’esame va avanti”

Il Ministero del Turismo scende in campo per riconfermare l’efficacia esecutiva del bando indetto per il concorso per guida turistica.

In una nota, il Ministero spiega che, “come recepito dall’Ansa, si rende noto che l’efficacia esecutiva del bando di concorso per guide turistiche, ad oggi, non risulta sospesa dai giudici amministrativi. Il Tar del Lazio, infatti, con l’ordinanza n. 2623 del 15 maggio 2025, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni dedotte dall’associazione ricorrente, fissa l’udienza per il merito ad ottobre e peraltro afferma che resterà preliminarmente da valutare una possibile irricevibilità dell’impugnazione per tardività nella notifica del ricorso”.

Il Ministero quindi, “stante l’importanza di far ripartire i concorsi per l’abilitazione delle guide, che da troppo tempo non vengono svolti, proseguirà nelle attività preliminari alla preparazione delle prove. Le procedure di esame per l’abilitazione di nuove guide turistiche, infatti, vanno avanti e le prove – come era già previsto – potrebbero tenersi entro la fine di luglio”.

Il bando per partecipare all’esame di abilitazione si era chiuso con poco meno di 30 mila candidature.