Mitur: 120 milioni per il turismo dall’accordo di coesione per la competitività

Prende il via l’accordo di coesione per la competitività dell’industria turistica che porterà al settore oltre 120 milioni di euro per sostenere il comparto. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi al termine del Consiglio dei Ministri che ha varato i nuovi finanziamenti.

“L'Accordo per la Coesione 2021-2027 del Ministero del Turismo prevede tre linee di intervento - si legge in una nota del Mitur -: un'infrastruttura digitale centrale per la gestione dei flussi turistici; risorse dedicate alla sostenibilità delle destinazioni, dai piccoli comuni alle isole minori e alle grandi attrazioni; linee di azione per l'innovazione tecnologica delle nostre imprese. L'obiettivo è puntare sulla competitività dell’Italia in questo settore così trainante per l’economia, investendo su un turismo sostenibile, accessibile e attento ai territori”.