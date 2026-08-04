Mitur: boom di ingressi nei musei durante le aperture serali

Partono bene le aperture serali dei grandi siti turistici italiani. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo nel primo weekend di estensione oraria si è registrato un boom di ingressi nelle principali attrazioni di Roma e di Milano.

Nella Capitale, il Pantheon e il Colosseo hanno totalizzato complessivamente 7.587 ingressi, mentre nel capoluogo lombardo i Musei del Castello Sforzesco hanno accolto 632 visitatori nelle due ore di apertura prolungata, arrivando a un complessivo di oltre 6.045 ingressi totali.

Le estensioni orarie andranno avanti per tutto il mese di agosto. Il Colosseo resterà accessibile al pubblico nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30; il Pantheon, dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì; il Castello Sforzesco, dalle 17:30 alle 19:30.