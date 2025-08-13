Mitur: Italia tra le mete europee più gradite dai turisti

Cresce il gradimento dei turisti per l’Italia. Secondo la recente analisi elaborata dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati Data Appeal, la Penisola si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment generale espresso dai visitatori.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 agosto 2025, il Belpaese ha registrato un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 e più alto rispetto a Spagna (85,7) e Francia (85,1). Supera l’Italia solo la Grecia con un gradimento di 88,6 punti.

Il livello di soddisfazione è misurato sulla base di sette fattori: cibo ed esperienza culinaria; fattori economici e gestione del tempo; inclusività e sostenibilità; ospitalità e qualità dell’alloggio; processo di prenotazione e accesso; qualità dell’esperienza e comfort; strutture e servizi. Con il suo puntaggio la Penisola si conferma di grande attrattività.

Particolarmente significativo, infine, il dato sulla percezione della sicurezza - sottocategoria della qualità dell’esperienza - che vede l’Italia in testa con un punteggio di 48,9 (+0,5 rispetto al 2024), superando Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2).