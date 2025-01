Mobilità sostenibile, FlixBus lancia le prime linee a LNG in Italia

FlixBus investe su un percorso di riduzione delle emissioni di Co2 lanciando le prime linee a LNG in Italia, grazie alla partnership con Irizar e Scania. Da febbraio, dunque, quattro Irizar i6s equipaggiati con i nuovi motori LNG Scania collegheranno oltre 30 città italiane da Nord a Sud per conto di FlixBus. L’uso di LNG e Bio-LNG è intercambiabile, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso la fonte di alimentazione più sostenibile.

“Vogliamo dare a chiunque la possibilità di spostarsi in modo sostenibile - spiega Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia - garantendo un servizio efficiente sul territorio e incoraggiando le persone ad abbracciare un nuovo approccio al viaggio, basato sul trasporto collettivo. L’incontro fra la nostra rete capillare e le competenze tecnologiche all’avanguardia di Irizar e Scania ci aiuterà a perseguire questo obiettivo in modo ancora più efficace”.

L’obiettivo

L’obiettivo di FlixBus è di ampliare progressivamente la quota di Bio-LNG nella miscela di carburante utilizzata, con la possibilità di ridurre, in futuro, l’impronta carbonica delle operazioni fino al 90% in caso di bus interamente alimentati a Bio-LNG.

La trasformazione della flotta FlixBus è una leva fondamentale nel percorso del gruppo Flix verso l’obiettivo di Net Zero entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale. La soluzione proposta da Irizar su telaio Scania ha portato al modello Irizar I6s, lanciato nel 2022, che è il più sostenibile mai progettato dalla casa spagnola e promette una riduzione dei consumi e delle emissioni fino al 13% rispetto ai modelli precedenti; il telaio Scania, poi, garantisce affidabilità e offre elevati standard di sicurezza ai passeggeri.

“L’obiettivo di questa partnership - dichiara Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato Scania Italia - è di mettere le persone al centro. I bus turistici ogni anno permettono a circa 150 milioni di viaggiatori di vivere l’Italia. Vogliamo e dobbiamo offrire una soluzione di trasporto che non solo rispetti l’ambiente, con tecnologie all’avanguardia, ma anche le persone”.

“Auspichiamo - conclude Neglia - che le istituzioni supportino questo viaggio verso la transizione ecologica, con incentivi per il rinnovo delle flotte in ottica sostenibile e per la creazione e lo sviluppo di un’adeguata rete di approvvigionamento”.