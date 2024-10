“Il turismo delle radici non solo offre un’esperienza culturale unica, ma rappresenta anche un potente strumento per promuovere il Made in Italy, valorizzando artigianato e tradizioni italiane”. Così Paolo Monea, rappresentante del Ministero degli Esteri, in occasione della presentazione con APT Basilicata di ‘Roots In’ a Matera, che si terrà il 18 e 19 novembre.

Il 2024 è stato designato come “Anno delle Radici Italiane nel Mondo,“ un’iniziativa che celebra le comunità italiane all’estero, che contano circa 80 milioni di persone e apportano un contributo significativo a livello globale. Il Ministero degli Esteri ha scelto quest’anno per rafforzare i legami tra l’Italia e le sue comunità internazionali, promuovendo il turismo delle radici come mezzo per approfondire conoscenza e collaborazione. Il progetto del Ministero “Italea,” sviluppato a partire da un tavolo tecnico istituito nel 2018 con la partecipazione di enti pubblici e privati, incarna pienamente questa visione.