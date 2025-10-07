Napoli a TTG Travel Experience per crescere ancora

Dopo un settembre da record con oltre 1,8 milioni di presenze e un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, Napoli si presenta al TTG Travel Experience di Rimini come una città che sta attraversando una nuova stagione di entusiasmo e consapevolezza turistica.

Tra le proposte presentate in fiera, ci saranno i nuovi itinerari urbani come “Secondigliano tra corti e cortili”, che fino a novembre accompagnerà i visitatori alla scoperta di un quartiere spesso raccontato solo attraverso la cronaca. Il nuovo Biglietto Unico di San Gennaro, darà invece l’accesso ai principali luoghi sacri e archeologici della città.

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026, infine, in programma al Palazzo Reale, aprirà la mostra “Totò e la sua Napoli”, che con il nuovo anno si trasferirà a New York.