Napoli lancia l’app Sirena, tra turismo e canzone partenopea

Si chiama Sirena e sarà l'app che guiderà i turisti della città di Napoli, attraverso un viaggio nella canzone partenopea.
Il progetto, prodotto dal Comune di Napoli e dal ministero della Cultura, rientra nel programma di ‘Napoli 2500’, la rassegna che celebra i 2.500 anni della fondazione di Neapolis.
Sirena proporrà, grazie alla geolocalizzazione, brani, podcast e audio inediti con itinerari nella città passando per luoghi più o meno noti, legati ai brani classici incisi dal 1896 e il 1940.
