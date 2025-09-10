Proteste in Francia: scontro alla Gare du Nord, chiuso parzialmente il Louvre

Giornata ad alta tensione in Francia, e in particolare a Parigi, per le azioni di protesta del movimento ‘Bocchiamo tutto’, che hanno sinora provocato quasi 300 arresti da parte delle forze dell’ordine dopo i danni provocati dalle manifestazioni spontanee in più punti.

Tra i luoghi di scontro più acceso tra manifestanti e polizia c’è stata anche la Gare du Nord, anche se al momento non si registrano interruzioni alla circolazione ferroviaria della principale stazione della capitale francese.

Problemi anche per i turisti, che oggi hanno incontrato problemi per visitare il museo del Louvre: la direzione ha infatti deciso di chiudere a scopo precauzionale alcune delle sale. Chiuso in toto invece il museo nazionale Eugene Delacroix. La direzione ha assicurato il rimborso integrale dei biglietti precedentemente acquistati.