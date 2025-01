Napoli festeggia i suoi 2.500 anni, turisti in aumento del 20%

Napoli inizia l’anno dei festeggiamenti per il suo compleanno con un risultato più che sodsdisfacente per quanto riguarda le presenze durante le feste natalizie. “Abbiamo registrato oltre 380mila turisti che hanno soggiornato in città tra Natale e l’Epifania - ha commentato all’Ansa l’assessore al turismo di Napoli, Teresa Amato -. Sono state vacanze da tutto esaurito”.

Con questi presupposti la città partenopea si appresta a celebrare i 2.500 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 475 a.C. Per tutto l’anno si susseguiranno eventi internazionali, mostre e lectio magistralis, nonché forse il primo Fringe Festival sul modello di Edimburgo. Un calendario che nel 2025 dovrebbe portare in città ulteriori 3 milioni di visitatori, con un aumento del 20% circa. Ben 17 milioni le presenze previste dall’Osservatorio Scientifico nel 2025, rispetto alle 14 di quest’anno. “Ora ci attende questo nuovo anno in cui celebreremo i 2.500 anni della città e avremo anche i turisti e pellegrini che giungeranno in occasione del Giubileo e dunque ci aspetta un anno ancora più intenso, di lavoro e impegno” ha concluso l’assessore.