Napoli, boom del turismo ma senza investimenti

Un turismo povero che non pernotta e lascia poco sul territorio. E l’idea di un ticket d’ingresso anche per Napoli. Sono questi i punti caldi di una lunga intervista rilasciata da Pasquale Russo, presidente di Confcommercio Campania, al Corriere del Mezzogiorno, un’intervista dalla quale emerge la richiesta di scelte politiche che permettano di intercettare un turismo altospendente.

“Altre città stanno sperimentando il ticket d’ingresso, che serve a limitare i flussi ma anche ad intercettare chi non vuole solo passeggiare in città ma ha anche la possibilità di spendere” dice Russo, che contesta anche l’idea di un boom turistico.

“In realtà a dicembre non abbiamo registrato il tutto esaurito negli alberghi. La crescita in termini di prenotazione c’è stata, ma è marginale. Detto questo, l’aumento del turismo è un dato di fatto importante di cui la città ha di certo beneficiato. Però la maggior parte dell’area metropolitana il fenomeno turistico non lo vede neanche e continua ad avere i problemi di sempre”.

Russo sottolinea però come alcune aree cittadine abbiano sviluppato quasi in maniera spontanea un’attrattività turistica impensabile fino a qualche anno fa.

“Fino a 10 anni fa si sconsigliava ai turisti di andare alla Sanità o ai Quartieri Spagnoli. Questi luoghi, negli anni, si sono valorizzati a tal punto che oggi sono il centro del turismo cittadino; uno sviluppo turistico che è stato in gran parte spontaneo – spiega -. È mancata una politica pubblica del turismo capace di determinare, indirizzare e gestire una crescita che è stata più dovuta al fatto che Napoli è diventata, negli ultimi 15 anni, un grande set cinematografico che ha garantito visibilità ad alcuni quartieri e li ha trasformati nell’immaginario collettivo. Il Cristo Velato, ad esempio, sembra che lo abbiamo scoperto da poco, eppure è lì da sempre, ma è diventato un’attrazione solo grazie alla tv. Purtroppo si investe ancora poco in questo senso”.