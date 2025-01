Con il 13% sul totale dei flussi turistici internazionali, la Spagna si conferma il terzo mercato per numero di visitatori stranieri a Napoli. “Un bacino prioritario per noi - conferma l’assessora al Turismo Teresa Armato -: la profonda affinità culturale tra Napoli e la Spagna ci offre la possibilità di costruire relazioni ancora più solide e proficue”. Relazioni che la città intende consolidare con la sua partecipazione alla Fitur, la fiera internazionale del turismo che si svolgerà da domani al 26 gennaio a Madrid.

Una presenza che si inserisce in un quadro di iniziative strategiche mirate a rafforzare un legame che va oltre i numeri, ponendo al centro valori condivisi, dialogo culturale e proposte turistiche innovative. L’obiettivo è rendere Napoli una destinazione di riferimento per il b2b e b2c, valorizzando la sua anima accogliente e la sua capacità di offrire esperienze autentiche, a cominciare dai 2500 anni della città e dalle iniziative del Giubileo.

Un mix tra passato, contemporaneità e sostenibilità

“La nostra partecipazione a Fitur - aggiunge Valentina della Corte, che sarà a Madrid come cabina di regia della Dmo di Napoli - riflette la volontà di promuovere la città come una destinazione capace di coniugare il patrimonio storico con le esigenze di un turismo contemporaneo e sostenibile. Lavoriamo per creare una proposta che sia al tempo stesso autentica e competitiva a livello internazionale”.

Oltre al turismo leisure, Napoli punta anche sul segmento Mice, consapevole del ruolo strategico che questo settore riveste per la crescita economica e l’internazionalizzazione. A questo proposito alla città è stata assegnata la Convention annuale di Federcongressi&Eventi, prevista a febbraio, che si svolgerà alla Stazione Marittima. Grande attenzione è anche rivolta al miglioramento dell’accessibilità e al potenziamento dei collegamenti aerei diretti tra Napoli e le principali città spagnole.